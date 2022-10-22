«Локо» забил уже на 27-й секунде! А потом у «Динамо» вернулся прежний Захарян

«Динамо» одержало третью победу подряд во всех турнирах. В каждом из этих матчей команда Славиши Йокановича забивала по три мяча. Игроки бело-голубых наконец-то нашли общий язык с сербским тренером?

«Динамо» вышло на дерби с «Локомотивом» в необычной чёрной форме. Бело-голубые отказались от традиционных цветов по важной причине – сегодня исполнилось 93 года со дня рождения Льва Яшина. Легендарного советского вратаря прозвали Чёрный паук, отсюда и выбор формы на матч. А Йоканович поменял ещё и тактику, отказавшись от не сработавшей в последнем туре РПЛ схемы 4-4-2. Константин Тюкавин вернулся на скамейку, там же, к слову, оказался и автор гола «Оренбургу» Сергей Паршивлюк.

Уже через 20 секунд болельщики «Динамо» наверняка подумали о том, что новая форма – нефартовая. «Локомотив» забил в первой же атаке! Гол стал следствием проигрышей динамовцами нескольких индивидуальных дуэлей. Диего Лаксальт, поменявший Паршивлюка, не помешал Гирано Керку принять мяч и сделать тонкий пас пяткой, Муми Нгамалё не заблокировал кросс Дмитрия Живоглядова, а Саба Сазонов и Эли Даса вообще заняли какие-то странные позиции, поэтому Франсуа Камано замкнул дальнюю штангу. «Локомотив», фактически начав игру со счёта 1:0, получил возможность действовать на контратаках – то, что и нужно было временному главному тренеру железнодорожников Андрею Фёдорову.

Однако, как ни странно, этот гол пошёл на пользу «Динамо», а не «Локомотиву». Команда Йокановича доминировала, особенно на стандартах, которые в этом сезоне превратились в слабое место самих динамовцев (правда, проблема прежде всего при игре у своих ворот). «Локо» защищался средним блоком – прессинг от Рангника давно забыл как страшный сон. Тем не менее у железнодорожников не получалось использовать свободное пространство – «Динамо» возвращало себе мяч, а в позиционной обороне они многое позволяли сопернику. Судья Павел Кукуян не поставил пенальти после падения Сазонова в единоборстве со Станиславом Магкеевым, но назначил в моменте, который многие и не разглядели – за игру рукой Антона Миранчука. Почему 11-метровый исполнял Фёдор Смолов, а не Даниил Фомин? Кажется, всё дело в юбилее: для Смолова гол с пенальти в ворота бывших одноклубников стал сотым за карьеру в РПЛ.

По такой игре «Локомотив» должен был быть доволен ничьей к перерыву. Гол на первой минуте – единственный удар красно-зелёных в эти 45 минут. Команда Йокановича пробила 10 раз, а в створ попала шесть. Офсайд Смолова лишил Арсена Захаряна забитого мяча после плохого выноса в исполнении Тина Едвая и проигранных подборов. Фёдор сказал пару ласковых слов Кукуяну, но положение вне игры действительно было.

«Динамо» и после перерыва владело преимуществом. «Локомотив» не атаковал крупными силами и не провоцировал ошибки соперника, а, скорее, ждал их. При этом, сохраняя вроде бы плотность в обороне, хозяева давали гостям принимать мяч, взаимодействовать. Гол команды Йокановича вытекал из логики игры. Магкеев «привёз» штрафной фолом на Фомине, а Захарян всё же забил свой мяч. Молодому полузащитнику чуть-чуть повезло – Едвай не побоялся подставить голову, но получился рикошет в пользу динамовцев. Тем не менее радует, что Захарян начинает возвращать прежнюю форму и результативность.

«Локомотив» оказался в новой ситуации при Фёдорове, когда необходимо отыгрываться. До этого красно-зелёные при нём дважды победили со счётом 1:0. С идеями в позиционной атаке у железнодорожников было туго, но, конечно, за несколько дней работы вряд ли можно что-то наиграть и улучшить командное движение. До Вильсона Изидора мяч в хороших позициях не доходил, за счёт индивидуальных действий француз не решал. Правда, его прострел с правого фланга едва не подарил «Локо» гол, когда Даса мог срезать мяч в собственные ворота. Но курьёзный автогол не состоялся. Больше железнодорожники ничего не создали: статистика ударов во втором тайме – 2:13 (в створ – 1:5).

Константин Тюкавин появился на поле за 10 минут до конца. На сей раз не в пару к Смолову, а вместо Фёдора. И заработал пенальти, который уже никто не мог забрать у Фомина.

«Локо» впервые проиграл при Фёдорове, и болельщикам команды остаётся надеяться только на то, что ситуацию поменяет назначение Михаила Галактионова.