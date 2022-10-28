«Игроки среднего уровня». Игорь Корнеев раскритиковал четырёх новичков «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев оценил трансферную кампанию московского «Динамо».



«Качества Нгамалё, Дасы и Маричала вызывают большие вопросы, исходя из амбиций «Динамо». Я бы включил сюда ещё и Фернандеса. Игроки среднего уровня! Если сравнивать с прошлым годом, «Динамо» не усилилось, а существенно ослабло.



Очевидно, «Динамо» хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретённых игроков и развивать своих. Пока не всё удаётся», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Йокановича 23 набранных очка после 14 проведённых матчей. В ближайшем туре бело-голубые встретятся с «Химками» 29 октября.



Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»: