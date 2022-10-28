«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»

Игорь Корнеев был крутым игроком. Лучший футболист последнего чемпионата СССР, главный герой знаменитого кубкового финала 1991-го, единственный русский в великой «Барселоне». Портфолио тренера и менеджера Корнеева тоже вызывает уважение: сборная России (Евро-2008!), «Зенит», «Локомотив», «Монако». В российском футболе трудно найти человека более осведомлённого. Его взгляд на происходящие в РПЛ процессы особенно интересен.

«С таким составом претендовать на золото ЦСКА невозможно»

— 7:0 в матче первой и второй команд прошлого сезона — приговор интриге в РПЛ?

— Почти приговор. Скорее реальное соотношение сил в этом сезоне. Разница в классе игроков «Зенита» и «Сочи» была видна невооруженным глазом. Маленькая интрига в чемпионате между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА сохранится, только если Питер начнёт терять очки. Хотя на длинной дистанции равных «Зениту» на данный момент нет.



— Вам как армейцу доставляет эстетическое удовольствие игра современного ЦСКА?

— Мне нравится как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаёт моменты и достаточно хорошо организован в обороне. Удаётся прессинг, быстро выходят из обороны в атаку. Конечно, не всё ещё устраивает — особенно реализация моментов. Претензий нет, но улучшения в селекции необходимы! По мне, ряд игроков — таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный — не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них! С другой стороны, ЦСКА можно похвалить за приобретение таких ребят, как Роша, Зделар, Мойзес и Карраскаль. Эти легионеры будут делать разницу для команды.



— Считаете, Федотов полностью справляется с поставленными перед ним задачами?

— Он выжимает максимум из обоймы игроков, которой располагает. При определённой удаче очков у ЦСКА должно было быть больше.



— ЦСКА не впервые «отпускает» середняков, ведя в счёте: «Нижний Новгород», теперь «Оренбург», «Торпедо», худшей команде сезона, только армейцы и проиграли. О чём это говорит?

— Посмотрите, сколько моментов ЦСКА создал в этих матчах и сколько из них реализовал. Вот и ответ на ваш вопрос. Не обошлось и без ошибок в обороне.

ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Исходя из экономического положения и кадрового наполнения состава, на что может и должна нацеливаться эта команда?

— ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас неактуально. Но с этим составом их решение невозможно.

«Спартак» наконец угадал с главным тренером»

— «Спартак» прямо сейчас смотрится интереснее ЦСКА?

— Я бы не сказал, что «Спартак» смотрится интереснее. Дело в тактической системе и в

исполнителях. У «Спартака» намного больше качества в атакующей линии и выше реализация созданных моментов.



— «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером?

— На мой взгляд, да. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически «Спартак» также хорошо подкован.



— Ваше личное мнение об Абаскале за полгода существенно изменилось?

— А я не давал ему оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать.



— Так сделайте.

— Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве. С настроем на игру и физикой тоже порядок — команда бежит! Мне достаточно близок подход Абаскаля.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы поняли, почему из «Спартака» ушёл Каттани и за какие заслуги назначили Эшуорта?

— По Каттани — это внутренняя кухня «Спартака». Не все решения клуба выглядят логическими. Что касается Эшуорта, давайте посмотрим на его работу и потом уже будем оценивать по результатам.

— Игорь Ледяхов в интервью «Чемпионату» предположил, что уход Федуна из «Спартака» мог носить формальный характер, чтобы обезопасить клуб от санкционного удара. Правдоподобно?

— Трудно сказать с уверенностью, но, по мне, Федун не будет влиять на процессы в клубе так, как делал раньше. То есть формальность, скорее всего, отпадает. Так или иначе, он остаётся одним из важнейших людей в истории «Спартака» и его преданным болельщиком.

«Рангник просто сбежал, потратив больше € 40 млн на неликвидных игроков!»

— «Локо» — в зоне стыков. Аномалия?

— Не назову это аномалией. Наблюдая за деятельностью немецких «специалистов», могу констатировать, что позиция «Локомотива» сейчас — это логичный исход их работы.



— Как команда до этого докатилась?

— Если анализировать с самого начала, принятые решения по стратегии, приобретённым игрокам, селекционному отделу, тренерам, «Казанке» — всё это говорит о провальной спортивной деятельности. Обидно, что руководители, которые поставили эту группу и доверили ей вести дела, не опомнились раньше.



— Как бы вы оценили итоги «немецкого» эксперимента?

— Этот эксперимент чётко показал, как не надо работать в клубе! Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении.



— Вы поняли, какие цели преследовали в клубе Рангник и его люди?

— Я — нет! И потом, как можно понять и следовать целям развития, если «главный» человек проекта Рангник просто сбежал в Манчестер после пары месяцев работы, потратив больше € 40 млн на неликвидных игроков?! Почему это не стало звоночком для руководителей клуба, что это подстава?



— Мампасси, Митай, Раконьяц — уровень «Локо»?

— Это не уровень «Локомотива». Помимо них, добавьте в список Керка, Камано, Едвая, Ненахова. Вспомните трансферы Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека. Хотя с последним им удалось провернуть «аферу века», продав футболиста, почти не сыгравшего за «Локомотив»! В зачёт я бы поставил только приобретения Изидора, Педриньо, Кухты и Фассона.

Томас Цорн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Реально будет отбить потраченные на трансферы миллионы?

— Конечно, нет, слишком большая разница между качествами игроков и потраченными на них средствами. Но маленькую часть отбить можно.



— В какую сторону теперь двинется «Локомотив»?

— Надеюсь, что в противоположную предыдущей. Сейчас не время для экспериментов, нужно приводить в порядок дела и разгребать хаос, оставленный немецкой группой. В первую очередь важен правильный выбор тренера!



— Правильный — это какой?

— Опытный тренер с определёнными титулами за спиной.



— Сёмин как кризис-менеджер до конца сезона — вариант?

— Думаю, надо сразу ставить тренера, который не был бы временным или кризис-менеджером.

«Динамо» не усилилось, а существенно ослабло»

— Качество легионеров «Динамо» тоже вызывает вопросы. Нгамалё, Даса, Маричал — понимаете смысл их приглашения?

— Соглашусь, что качества этих игроков вызывают большие вопросы, исходя из амбиций «Динамо». Я бы включил сюда ещё и Фернандеса. Игроки среднего уровня! Если сравнивать с прошлым годом, «Динамо» не усилилось, а существенно ослабло.



— А в целом видите вектор развития «Динамо»? В чём он заключается?

— Очевидно, «Динамо» хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретенных игроков и развивать своих. Пока не всё удаётся.

«На данный момент Семак — идеальный тренер для «Зенита»

— Семак капитанил при вас в сборной России, после пришёл в «Зенит». Радуетесь его успехам?

— Конечно, радуюсь! То, что он делает, со стороны выглядит очень легко. Иногда даже создаётся впечатление, что каждый так смог бы. Но это не совсем так! Конечно, я бы отметил и тренерский штаб, который Семаку помогает.



— Могли предположить, что Сергей так далеко пойдёт?

— Семак — сильный специалист, который не только тренирует, но и участвует в принятии решений по игрокам. Все говорят, что у «Зенита» очень сильный состав. Это факт. Но правда и то, что тренер принимал участие в комплектовании команды.



— Прямо сейчас Семак идеальный тренер для «Зенита»?

— На данный момент — вне всяких сомнений.



— Почему Манчини и Луческу в Петербурге провалились?

— Потому что начали изобретать велосипед там, где этого делать не нужно было! В основном они провалились в управлении командой, коллективом.



— Массовая закупка «Зенитом» аргентинцев изначально была обречена на провал?

— Не соглашусь, исходя из качества купленных игроков. При этом многие из них были выгодно проданы клубом.



— Бразильцы легче адаптируются в Европе и, в частности, в России?

— Не только бразильцам адаптация даётся легче, чем остальным иностранцам. У латиносов в целом похожая с нами ментальность.



— Какой смысл «Зениту» платить € 5-6 млн Малкому, если Лига чемпионов, а соответственно, и большие доходы «Зениту» не светят?

— Платить такую зарплату Малкому — если ваши данные верны — «Зенит» решил ещё до введения спортивных ограничений в отношении России. Но соглашусь — это огромная цифра.

«Без господдержки российский футбол обречён»

— Санкции и международная изоляция — не повод пересмотреть статьи расходов российских клубов и прежде всего зарплатный фонд?

— Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, за один год это перевернуть невозможно.



— «Краснодар» и «Ростов» ужались — и всё равно идут в пятёрке, на медали претендуют.

— Это говорит о проделанной работе и о базе игроков, которая была сформирована ранее. Эти два клуба имеют правильную стратегию и прекрасно работают в России.



— Госкорпорации под гнётом санкций не откажутся от непрофильных активов в виде клубов?

— Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут. Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречён. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом.



— Больше трёх голов в среднем за игру — результат снижения ответственности за результат (в отсутствие еврокубков), общего падения квалификации защитников или роста качества нападающих?

— А ответственность никто не снимал. Просто у действующих тренеров наблюдается тенденция в сторону атакующего стиля. Сейчас уже почти не увидишь «автобусов» в защите. Хотя некоторым клубам, с их подбором игроков и необходимостью добиваться результата, «автобусы» иногда просто необходимы.



— Кто прямо сейчас сильнейший нападающий РПЛ — Чалов, Соболев или, может быть, Сычевой?

— На мой взгляд, все трое будут бороться за это звание.



— Главным открытием сезона становится футболист, который до 24 лет играл на полулюбительском уровне в Крыму. Это приговор уровню чемпионата или в первую очередь респект Сычевому?

— Думаю, что это прежде всего результат работы игрока. Но не менее важно, что он оказался в правильном клубе у грамотного тренера, где умеют работать и развивать футболистов.

«Два итальянских клуба были заинтересованы в Захаряне. Один из них — топ»

— Вы единственный россиянин, поигравший в великой «Барселоне». В обозримом будущем кто-то из РПЛ способен достичь такого уровня?

— Если мы говорим об одном-двух годах, это маловероятно, учитывая ситуацию в спортивном обществе сегодня.



— Захарян и «Челси» — верите?

— Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».



— Вот как? А в каком качестве?

— Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.



— Так как было с «Челси»?

— По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.



— Но?

— Они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам.



— Напомните?

— Как провести платёж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится.



— А сам Арсен морально и физически готов к топ-клубу Европы?

— По тому, что я вижу в последние месяцы — однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду.

— Дзюба уехал в Турцию и не играет. Ошибся?

— Учитывая, что Артем почти не играет, можно предположить, что он уже сожалеет об этом решении. В 34 года Дзюбе нужно играть намного больше!



— У кого из российских футболистов ещё есть шанс уехать за границу? Чалов, Соболев, может быть, Сперцян?

— Чалов уже там был, и у него были другие возможности уехать в Англию. Думаю, из этой тройки ближе всех к Европе Сперцян.

«Головин счастлив в «Монако». Если и уйдёт, то только за серьёзные деньги»

— Вы уже полностью себя связываете с менеджерской деятельностью?

— Учитывая, что уже много лет работаю как менеджер, наверное, да. Мне нравится организовывать работу спортивного блока. Считаю, что именно в этом я способен принести максимальную пользу клубу.



— В тренерском качестве себя больше не видите?

— Я обожаю быть на поле и работать с игроками, но, на мой взгляд, организационная работа мне больше подходит.



— У вас солидное менеджерское резюме: «Зенит», «Славия», «Локомотив», «Монако». Работой в каком клубе больше всего гордитесь и чем именно?

— Я горжусь всеми вышеперечисленными клубами, так как в каждом из них мне удалось создать хороший фундамент.



— Почему же периоды в «Локо» и «Славии» оказались такими краткосрочными?

— В «Славии» рассматривалась возможность покупки клуба российским бизнесменом. Но вместо него в клуб зашёл инвестор из Китая. В «Локомотиве» были другие причины, о которых не хочу распространяться.



— Чем вы занимались в «Монако»?

— На бумаге возглавлял селекционный отдел, но по факту моя сфера деятельности была значительно шире, включая комплектование и управление не только «Монако», но и бельгийским «Серкль Брюгге».



— Головин, по-вашему, не пересидел в «Монако»?

— Я думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт.

Александр Головин Фото: Jean Catuffe/Getty Images

— Как Рыболовлеву удалось сохранить свой футбольный актив, тогда как даже Абрамовича вынудили продать «Челси»?

— Могу предположить, что причина в том, что Рыболовлева не затронули санкции.

— Почему вы покинули клуб в 2020 году?

— Клуб решил взять нового спортивного директора, которому дал неограниченную власть в принятии решений. В тот год из «Монако» ушли девять человек, включая доктора топ-уровня и сильнейшего дата-специалиста.

«В ближайшей перспективе Абрамович не вернётся в футбол»

— Вы наверняка пересекались с Романом Абрамовичем, когда он через свой фонд финансировал сборную?

— Да, пересекался. Он удивительно мудрый во всех отношениях человек!

Роман Абрамович Фото: Paul Gilham/Getty Images

— Как думаете, Абрамович ещё вернётся в футбол?

— Думаю, в ближайшей перспективе этого не произойдёт. Если вдруг, года через три-четыре, ему станет не хватать футбольных эмоций, возможно, он и вернётся к этой теме.



— Вы сейчас на сколько стран живёте?

— Живу между Москвой и Европой. Трудно сказать, где больше.



— Отношение к вам со стороны иностранцев за последние полгода поменялось?

— По отношению к себе ничего такого не ощущал. Хотя от друзей, живущих там, разные истории слышал.