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Педро Габриэл: тренер хочет, чтобы я отрабатывал в защите

Педро Габриэл: тренер хочет, чтобы я отрабатывал в защите
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Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, почему он перестал выходить на поле в стартовом составе после смены тренера в клубе. Ранее немецкий специалист Йозеф Циннбауэр покинул «Локомотив», исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Фёдоров.

«Тренер хочет, чтобы я отрабатывал в защите. Но игра в обороне — не моя сильная сторона. Я стараюсь её прокачать. До «Локомотива» работал под руководством многих тренеров, и все были довольны тем, как я играю в атаке. Не хотел бы, чтобы слабая игра в защите была причиной того, что я не выхожу в основе.

Хочу быстрее вернуться в старт. Чувствую себя несчастным, оставаясь в запасе. Но я готов помогать команде вне зависимости от того, выхожу в старте или нет. Я привык к конкуренции и способен сопротивляться обстоятельствам. В футболе часто всё переворачивается с ног на голову. Нам, игрокам, остаётся только одно — работать при любых условиях», — приводит слова Педро Габриэла Sport24.ru.

Под руководством Фёдорова Педро три раза выходил на замену.

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