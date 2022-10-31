Буффон — о Навасе: он страдает. Грустно видеть его на скамейке запасных

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон выразил слова поддержки голкиперу команды Кейлору Навасу, который является сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.

«ПСЖ»? Это был один из лучших опытов в моей жизни. Смогут ли они выиграть Лигу чемпионов? Никто не может сказать, что это будет решающий сезон для этого. Без сомнения, «ПСЖ» — один из фаворитов турнира.

Кейлор Навас? Он, должно быть, страдает. Мне очень грустно видеть его систематически на скамейке запасных», — приводит слова Буффона AFP.

35-летний Кейлор Навас в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле. Его контракт с французской командой, за которую он выступает с 2019 года, истекает летом 2024-го.

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