«Атлетико» одержал всего одну победу в текущем сезоне в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе, и не примет участия в Лиге Европы. В текущем сезоне в самом престижном еврокубке команда Диего Симеоне одержала всего одну победу.

Единственную победу «матрасники» одержали в 1-м туре — тогда они обыграли «Порту» со счётом 2:1. Команда уступила «Байеру» и сыграла вничью с этим немецким клубом. Также мадридцы один раз уступили «Брюгге» и один раз поделили очки с бельгийцами. В последнем туре «Атлетико» уступил «Порту».

Таким образом, «Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.