Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в октябре

Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Лимасол Александр Кокорин был признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего октября, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
31-летний Кокорин находится в кипрском «Арисе» в аренде из итальянской «Фиорентины». С момента перехода российский форвард сыграл в восьми матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Награда лучшему игроку месяца — первая для футболиста на Кипре.
«Арис» занимает второе место в чемпионате Кипра, набрав 21 очко после девяти сыгранных туров, уступая лидирующему «Пафосу» два очка. В следующем матче команда Кокорина сыграет с «Омонией», занимающей восьмую строчку в турнирной таблице.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:
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