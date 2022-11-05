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Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в октябре

Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в октябре
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Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Лимасол Александр Кокорин был признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего октября, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

31-летний Кокорин находится в кипрском «Арисе» в аренде из итальянской «Фиорентины». С момента перехода российский форвард сыграл в восьми матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Награда лучшему игроку месяца — первая для футболиста на Кипре.

«Арис» занимает второе место в чемпионате Кипра, набрав 21 очко после девяти сыгранных туров, уступая лидирующему «Пафосу» два очка. В следующем матче команда Кокорина сыграет с «Омонией», занимающей восьмую строчку в турнирной таблице.

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Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:

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