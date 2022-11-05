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«Аяччо» обыграл «Страсбург» со счётом 4:2, все голы были забиты в первом тайме

«Аяччо» обыграл «Страсбург» со счётом 4:2, все голы были забиты в первом тайме
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором «Аяччо» принимал «Страсбург». Финальный свисток Матьё Верниса зафиксировал победу хозяев со счётом 4:2.

Примечательно, что все голы команды забили в первом тайме. «Страсбург» уже к 17-й минуте вёл 2:0 после мячей Жан-Рикнера Беллегарда и Кевина Гамейро. На 33-й минуте Юсеф Белайли сократил отставание «Аяччо». Через минуту Мунем Эль-Идрисси сравнял счёт, а спустя ещё шесть минут Белайли оформил дубль, забив третий гол хозяев с пенальти. В добавленное к первому тайму время Риад Нури упрочил преимущество «Аяччо».

На 63-й минуте Юсеф Белайли мог стать автором хет-трика, но не сумел реализовать 11-метровый. На 80-й минуте хозяева остались вдесятером – с поля был удалён Клеман Видаль.

«Аяччо» набрал 11 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице, обойдя «Страсбург» (10 баллов и 18-я позиция).

Франция - Лига 1. 14-й тур
05 ноября 2022, суббота. 19:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
4 : 2
Страсбург
Страсбург
0:1 Беллегард – 6'   0:2 Гамейро – 17'   1:2 Белайли – 33' (пен)   2:2 Эль-Идрисси – 34'   3:2 Белайли – 40' (пен)   4:2 Нури – 45+2'
Удаления: Видаль – 79' / нет
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