«Аяччо» обыграл «Страсбург» со счётом 4:2, все голы были забиты в первом тайме

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором «Аяччо» принимал «Страсбург». Финальный свисток Матьё Верниса зафиксировал победу хозяев со счётом 4:2.



Примечательно, что все голы команды забили в первом тайме. «Страсбург» уже к 17-й минуте вёл 2:0 после мячей Жан-Рикнера Беллегарда и Кевина Гамейро. На 33-й минуте Юсеф Белайли сократил отставание «Аяччо». Через минуту Мунем Эль-Идрисси сравнял счёт, а спустя ещё шесть минут Белайли оформил дубль, забив третий гол хозяев с пенальти. В добавленное к первому тайму время Риад Нури упрочил преимущество «Аяччо».



На 63-й минуте Юсеф Белайли мог стать автором хет-трика, но не сумел реализовать 11-метровый. На 80-й минуте хозяева остались вдесятером – с поля был удалён Клеман Видаль.



«Аяччо» набрал 11 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице, обойдя «Страсбург» (10 баллов и 18-я позиция).