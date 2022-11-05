Главный тренер «Пари НН» Галактионов высказался о победе над ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал победу его подопечных над московским ЦСКА со счётом 1:0.

«Хотели в кратчайшие сроки прервать длительную безвыигрышную серию. Для нас матч с ЦСКА был очень важен с точки зрения организации игры. Думаю, мы сегодня сыграли дисциплинированно, исключив ненужные потери. Сыграли здорово именно командно.



К сожалению, матч в добавленное время был отменён. Но это следствие созданных моментов. Нужно двигаться дальше и завершать первую часть чемпионата», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Благодаря этой победе «Пари НН» набрал 16 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. У ЦСКА 29 очков, команда находится на третьей позиции.