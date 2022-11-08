Лангович: «Ростов» воспитал во мне человека, за что я всегда буду благодарен

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о подписании контракта с клубом. Напомним, в прошлом сезоне 19-летний футболист заключил с южанами соглашение сроком на пять лет.
«Этот клуб дал мне многое, прежде всего «Ростов» воспитал во мне человека и спортсмена, за что я буду благодарен и признателен всегда. Для меня этот контракт значил веру клуба в меня, я готов её оправдывать каждую секунду», — приводит слова Ланговича пресс-служба клуба.
Андрей Лангович находится в системе ростовского клуба с девяти лет. За основную команду «Ростова» защитник дебютировал в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Обзор 15-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости №23
- 8 ноября 2022
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