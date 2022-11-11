«Реал» — «Кадис»: Милитао открыл счёт в конце первого тайма и вывел хозяев вперёд

Сегодня, 10 ноября, проходит матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» принимает «Кадис». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Градо прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Милитао («Реал Мадрид») головой забивает с навеса Крооса

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На 40-й минуте «сливочные» подали угловой, но гости уверенно вынесли мяч. Снаряд оказался у Тони Крооса, который верхом направил мяч в штрафную, где на передачу открылся защитник Эдер Милитао, головой отправивший мяч в сетку — 1:0.

На данный момент мадридский «Реал» занимает вторую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата, набрав по итогам прошлых встреч 32 очка. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на пять очков, но каталонцы уже сыграли свой матч в этом туре. «Кадис» занимает 19-е место турнирной таблицы в зоне вылета, у команды 11 очков.