«Реал» Мадрид — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Реал» (Мадрид) — «Кадис».



Ставка: победа «Реала» в два гола за 4.10.



«Реал» в концовке первой части сезона стал больше допускать осечек и дважды кряду потерял очки в матчах чемпионата в противостояниях с не самыми весомыми оппонентами. Однако эти неудачи явно добавят мотивации «сливочным» перед приездом одного из главных аутсайдеров таблицы, хотя не стоит забывать, что «Кадис» не так давно смог одолеть дома «Атлетико».



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После победы над другим мадридским клубом «Кадис» не уступил на выезде крепкому «Хетафе» и значительно поправил своё турнирное положение. Клуб практически выбрался из зоны вылета, но рассчитывать на очки в Мадриде гостям будет крайне сложно. Да, команда перестала проигрывать так часто, как на старте первенства, однако разница в классе между коллективами просто огромная.



На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно. «Реал» после двух неприятных для себя результатов будет настроен очень серьёзно, и гостей ждёт горячий прием на «Сантьяго Бернабеу». «Кадису» вполне по силам не провалиться и не уступить разгромно гранду, но составить равную конкуренцию гости вряд ли смогут. Я считаю, что «сливочные» спокойно возьмут три балла, добыв весомую победу», — сказал Мостовой.



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