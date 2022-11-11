Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (4:2).

«Наши два тайма никогда не бывают одинаковыми. В первом тайме мы контролировали игру благодаря хорошему прессингу, много владели мячом, но затем делали неправильные вещи. Мы были неаккуратны и подали несколько плохих угловых. В перерыве я сказал продолжать прессинговать. Доволен этой стойкостью. Это то, что нам нужно показывать в каждой игре. «Манчестер Юнайтед» в правильном направлении, но нам ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова тен Хага BBC.

Отметим, по ходу матча «Манчестер Юнайтед» дважды уступал, но в итоге смог переломить ход встречи и одержать победу.

У кого в АПЛ самый крупный контракт?