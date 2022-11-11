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«Манчестер Юнайтед» прошёл «Астон Виллу» в Кубке лиги, дважды отыгравшись по ходу матча

«Манчестер Юнайтед» прошёл «Астон Виллу» в Кубке лиги, дважды отыгравшись по ходу матча
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче третьего раунда Кубка английской лиги со счётом 4:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

На 48-й минуте счёт открыл нападающий гостей Олли Уоткинс. Через минуту ответный мяч забил форвард «МЮ» Антони Марсьяль. На 61-й минуте португальский защитник «Юнайтед» Диогу Дало забил в свои ворота.

Через шесть минут благодаря усилиям Маркуса Рашфорда «красные дьяволы» восстановили равновесие в счёте. Вперёд подопечные Эрика тен Хага вышли на 78-й минуте, отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Окончательный счёт на 91-й минуте установил Скотт Мактоминей.

«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, жеребьёвка следующего раунда состоится сегодня, 11 ноября.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
10 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 48'   1:1 Марсьяль – 49'   1:2 Дало – 61' (автогол)   2:2 Рашфорд – 67'   3:2 Фернандеш – 78'   4:2 Мактоминей – 90+1'
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