«Манчестер Юнайтед» прошёл «Астон Виллу» в Кубке лиги, дважды отыгравшись по ходу матча

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче третьего раунда Кубка английской лиги со счётом 4:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».



На 48-й минуте счёт открыл нападающий гостей Олли Уоткинс. Через минуту ответный мяч забил форвард «МЮ» Антони Марсьяль. На 61-й минуте португальский защитник «Юнайтед» Диогу Дало забил в свои ворота.



Через шесть минут благодаря усилиям Маркуса Рашфорда «красные дьяволы» восстановили равновесие в счёте. Вперёд подопечные Эрика тен Хага вышли на 78-й минуте, отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Окончательный счёт на 91-й минуте установил Скотт Мактоминей.



«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, жеребьёвка следующего раунда состоится сегодня, 11 ноября.