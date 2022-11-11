Галактионов заявил, что покидает «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов заявил, что покидает нижегородский клуб. Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Локомотив».

«Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаёмся друзьями», — цитирует наставника «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров. Ранее руководство железнодорожников уволило экс-наставника Йозефа Циннбауэра. Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 16 туров заработав 13 баллов. Нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнире.