Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов заявил, что покидает «Пари Нижний Новгород»

Галактионов заявил, что покидает «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов заявил, что покидает нижегородский клуб. Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Локомотив».

«Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаёмся друзьями», — цитирует наставника «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров. Ранее руководство железнодорожников уволило экс-наставника Йозефа Циннбауэра. Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 16 туров заработав 13 баллов. Нижегородцы располагаются на 11-й строчке в турнире.

Новость по теме
«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат». В матче забито пять голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022