«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат». В матче забито пять голов

Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» открылся 17-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды играли в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 23-й минуте счёт открыл Ярослав Михайлов. Тимур Сулейманов получил мяч у линии штрафной и покатил его левее, на Михайлова, который прекрасным по точности ударом попал в левый нижний угол. В начале второго тайма отличился Сулейманов.

Юрий Журавлёв первым успел к мячу после дальнего навеса Вячеслава Кротова к штрафной грозненского клуба, но сразу потерял мяч. Сулейманов перехватил мяч и запустил невысокий «парашют» над Гиорги Шелией в сетку ворот. Вскоре Дмитрий Рыбчинский довёл счёт до разгромного.

На 73-й минуте Владимир Ильин сократил отставание. После навеса с левого фланга к линии вратарской Ильин мощно пробил головой в прыжке, вколотив мяч в сетку. На 86-й минуте Артём Тимофеев забил второй гол в составе команды Сергея Ташуева. После подачи слева в штрафную хозяев с углового Тимофеев сориентировался быстрее всех и отправил мяч в сетку.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.