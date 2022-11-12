Неймар признался, что с детства мечтал выиграть чемпионат мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался по поводу грядущего ЧМ-2022.

«Я с детства мечтал выиграть чемпионат мира. Я представлял, что держу этот трофей в руках, и в настоящий момент у меня появилась ещё одна возможность попытаться сделать это в Катаре. Надеюсь, я буду улыбаться по окончании турнира. На чемпионате мира быть фаворитом – это не значит победа. Проигрывать в футболе никогда не просто, но на мундиале – это худшее», – приводит слова Неймара 101 Great Goals.

На групповом этапе бразильцы встретятся с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна. Свой первый матч на турнире «селесао» сыграют 24 ноября со сборной с Балканского полуострова.

Ранее 30-летний форвард «жёлто-зелёных» назвал своих фаворитов предстоящего мундиаля.

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Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик: