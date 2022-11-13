Полузащитника «Ювентуса» предложили подписать «Милану»

Услуги колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо, чей контракт с «Ювентусом» истекает в конце сезона, были предложены «Милану». Об этом сообщает Calciomercatoweb. У действующего чемпионата Италии были проблемы в оборонительной линии, но клуб может отказаться от свободного трансфера 35-летнего Куадрадо из-за его возраста.

Перед стартом сезона контракт Куадрадо был автоматически продлён до конца сезона-2022/2023. Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор полузащитник принял участие в 286 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 65 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 28 очков в 14 матчах Серии А и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Милан» (30) — третий.

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