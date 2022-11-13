«Ювентус» начал переговоры о переходе Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич входит в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб уже провёл переговоры с агентом сербского футболиста, но, вероятно, трансфер будет возможен не ранее лета 2023 года. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. В нынешнем сезоне сербский полузащитник в 19 матчах нынешнего сезона забил пять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Ранее сообщалось, что президент римской команды Клаудио Лотито не хотел бы, чтобы 27-летний футболист уходил в другой итальянский клуб, однако у сторон есть соглашение, что Милинкович-Савич сможет покинуть «Лацио» в случае поступления хорошего предложения.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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