Экс-хавбек «Зенита-2» Бавин: Радимов прививал любовь к городу и команде

Бывший полузащитник «Зенита-2» Юрий Бавин высказался о наставнике той команды петербуржцев Владиславе Радимове.

«Питер влюбляет в себя. Девиз Северной столицы: «Один Город — Одна Команда», и такая культура поддержки, что не передать словами. Отметил бы Владислава Радимова, который сыграл большую роль. Он всю любовь к городу и команде прививал игрокам, и у нас был крутой молодой коллектив. Всегда строил игру с расчётом на атаку и результативность.

Мне кажется, у нас было много интересных матчей, а команда сложилась такая, что до сих пор с теми ребятами дружим и общаемся», — приводит слова Бавина пресс-служба хабаровского клуба в группе ВКонтакте.

Юрий Бавин находился в структуре «Зенита-2» с февраля 2016 по июль 2017 года.