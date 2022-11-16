Андрей Мостовой: критика современных футболистов от Александра Мостового? Себя очень любит

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал отношение бывшего футболиста и своего однофамильца Александра Мостового к современному поколению футболистов.
«Александр Мостовой весьма критичен по отношению к современным футболистам? Александр себя очень любит. Ценит свой труд, то, как он играл. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Безусловно, небезосновательно, но тоже можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению», — приводит слова Андрея Мостового «РБ Спорт».
Александр Мостовой — бывший российский футболист, выступавший за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и португальскую «Бенфику». Мостовой известен в том числе своими резкими высказываниями в адрес современных российских игроков и клубов.
- 16 ноября 2022
-
12:43
-
12:35
-
12:17
-
12:14
-
12:14
-
11:58
-
11:56
-
11:41
-
11:33
-
11:31
-
11:12
-
10:59
-
10:57
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:37
-
10:23
-
10:16
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
09:00
-
08:17
-
08:01
-
07:43
-
07:34
-
07:22
-
07:09
-
06:23
-
06:07