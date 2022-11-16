Андрей Мостовой: критика современных футболистов от Александра Мостового? Себя очень любит

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал отношение бывшего футболиста и своего однофамильца Александра Мостового к современному поколению футболистов.

«Александр Мостовой весьма критичен по отношению к современным футболистам? Александр себя очень любит. Ценит свой труд, то, как он играл. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Безусловно, небезосновательно, но тоже можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению», — приводит слова Андрея Мостового «РБ Спорт».

Александр Мостовой — бывший российский футболист, выступавший за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и португальскую «Бенфику». Мостовой известен в том числе своими резкими высказываниями в адрес современных российских игроков и клубов.