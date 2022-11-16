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«Звезда» Комбарова одолела «КАМАЗ» в матче 1/8 финала Кубка России

«Звезда» Комбарова одолела «КАМАЗ» в матче 1/8 финала Кубка России
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В матче 1/8 финала Кубка России «КАМАЗ» встречался с санкт-петербургской «Звездой». Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1.

На седьмой минуте встречи счёт открыл защитник «Звезды» Станислав Уткин. На 71-й минуте нападающий Дмитрий Суконкин упрочил преимущество санкт-петербургской команды. В компенсированное время матча полузащитник «КАМАЗа» Никита Кирсанов установил итоговый счёт.

Таким образом, «Звезда» под руководством Дмитрия Комбарова пробилась в раунд плей-офф Кубка России, где сыграет с командой из РПЛ, а «КАМАЗ» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

Фонбет Кубок России. 1/8 финала
16 ноября 2022, среда. 14:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Звезда СПб
Санкт-Петербург
0:1 Уткин – 7'   0:2 Суконкин – 71'   1:2 Кирсанов – 90+4'
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