«Звезда» Комбарова одолела «КАМАЗ» в матче 1/8 финала Кубка России
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В матче 1/8 финала Кубка России «КАМАЗ» встречался с санкт-петербургской «Звездой». Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1.
На седьмой минуте встречи счёт открыл защитник «Звезды» Станислав Уткин. На 71-й минуте нападающий Дмитрий Суконкин упрочил преимущество санкт-петербургской команды. В компенсированное время матча полузащитник «КАМАЗа» Никита Кирсанов установил итоговый счёт.
Таким образом, «Звезда» под руководством Дмитрия Комбарова пробилась в раунд плей-офф Кубка России, где сыграет с командой из РПЛ, а «КАМАЗ» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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