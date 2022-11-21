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Саутгейт — о радужных повязках: понимаю ФИФА — при прецеденте неясно, где проводить черту

Саутгейт — о радужных повязках: понимаю ФИФА — при прецеденте неясно, где проводить черту
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.

«Капитанская повязка — это не тот вопрос, который занимал меня или игроков сборной последние 24 часа. Дискуссии между несколькими европейскими странами и ФИФА продолжаются. Я понимаю ФИФА в том смысле, что они могут создать прецедент, и будет неясно, где проводить черту. В идеальном мире ситуация с радужными повязками прояснилась бы гораздо раньше, но нам нужно сосредоточиться на футболе. Люди знают, за что мы выступаем», — приводит слова Саутгейта BBC.

Сегодня, 21 ноября, сборная Англии провела матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном. Встреча завершилась победой англичан со счётом 6:2.

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