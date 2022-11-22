Глушаков: как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Болею ли за кого-то? За Сербию. Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сборная Сербии на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре встретится с национальными командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербская сборная проведёт 24 ноября с командой Бразилии.
Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая выступит сегодня, 22 ноября.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?
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