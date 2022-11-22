Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать

Глушаков: как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Болею ли за кого-то? За Сербию. Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная Сербии на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре встретится с национальными командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербская сборная проведёт 24 ноября с командой Бразилии.

Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая выступит сегодня, 22 ноября.

Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?

Сербия должна удивить на ЧМ-2022. Команда наконец-то в балансе Сербия должна удивить на ЧМ-2022. Команда наконец-то в балансе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022