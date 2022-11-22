Гжегож Крыховяк высказался о нулевой ничьей в матче с Мексикой на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Мексики (0:0).
«Был очень сложный первый матч. Это чемпионат мира, мы все хотели взять три очка. К сожалению, заработали только одно, не забили пенальти.
Да, Мексика перехватила инициативу. Когда не забиваешь пенальти, то это остаётся в голове. Самое важное, что мы ничего не потеряли, а взяли одно очко. Сделаем всё, чтобы набрать три очка в следующем матче», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Польша и Мексики набрали по одному очку и делят второе и третье место в турнирной таблице группы С. Соперниками команд по группе являются сборные Саудовской Аравии (3) и Аргентины (0).
- 23 ноября 2022
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