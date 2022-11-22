Левандовски подставил унылую сборную Польши. Лучше бы на их месте была Россия!

В матче Мексика – Польша приняли участие две бывшие звезды РПЛ – полузащитники поляков Гжегож Крыховяк и Себастьян Шиманьски. И одна несостоявшаяся: центральный защитник мексиканцев Сесар Монтес. Этот 25-летний игрок летом был близок к переходу в «Динамо», но московский клуб не смог перевести деньги в Мексику за трансфер.

Судя по первой игре на ЧМ-2022, Монтес действительно приличный защитник. Впрочем, мы могли и не узнать об этом сегодня: уже на 10-й минуте Сесар получил повреждение после столкновения головами с «железным» Камилом Гликом – к счастью, избежал серьёзной травмы и продолжил игру.

В остальном интересных событий во встрече мексиканцев с поляками до перерыва было минимум. Соперники играли осторожно, прежде всего, команда Чеслава Михневича. Сборная Польши не претендовала на мяч (лишь 38% владения), оборонялась достаточно глубоко. По ситуации крайние хавбеки опускались глубоко в линию к четырём защитникам, поэтому пространство перед штрафной контролировали по всей ширине пять-шесть человек. Мексиканцы пытались использовать скорость и резкость своих игроков группы атаки, вскрывать фланги. Насколько хорошо это получалось, понятно из статистики: на двоих противники нанесли лишь один удар в створ до перерыва.

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски запомнился в эти 45 минут только постоянными разговорами с судьёй. Он отдал всего 33% точных передач и допустил 11 потерь владения. Один раз пробил, тем не менее мяч даже не долетел до ворот. Хотя ещё в одном эпизоде нападающий «Барселоны» здорово разогнал контратаку. От Левандовского ждут, конечно, большего, но без поддержки ему сложно делать разницу.

Начало второго тайма наводило на мысль, что в игре ничего не изменится. Мексику притягивало к чужим воротам, Польшу – только к своим. Как вдруг на 54-й минуте команда Михневича включила высокий прессинг, спровоцировала потерю мексиканцами мяча на их половине поля и заработала пенальти! Очень спорный.

Левандовски и Эктор Морено держали друг друга, видимо, австралийский судья Крис Бит решил, что мексиканец не стремился к мячу. Как бы то ни было, Левандовски сделал своё дело. А спустя минуту уничтожил собственный труд: Роберт очень плохо пробил с «точки», и голкипер Гильермо Очоа потащил 11-метровый. У форварда «Барселоны» по-прежнему нет голов на чемпионатах мира: в России в 2018-м он выдал три «сухих» матча.

Самый яркий эпизод игры тем не менее не поменял её сценарий. Мексиканцы, вдохновлённые сейвом вратаря, продолжили наступать. Владели мячом столько же, сколько и до перерыва. Но им недоставало острого последнего паса, хорошего открывания под удар. Тренер поляков, пытаясь улучшить контригру, поменял Шиманьского. Не лучший матч для экс-динамовца. Себастьян отдал лишь 65% точных передач, по воротам не бил, ключевых пасов не делал.

Наверное, нулевая ничья – самый справедливый исход этого матча. Команды не наиграли на гол, даже в эпизоде с пенальти. У поляков удар Левандовского – один из двух в створ за всю игру. Вряд ли Россия сыграла бы слабее, окажись наша сборная на месте Польши на ЧМ-2022. Сам Левандовски закончил матч с двумя ударами, 55% точных передач (включая два паса под удар) и 20 потерями владения.

Во 2-м туре мексиканцам, очевидно, будет тяжелее. Они играют с разъярённой позорным поражением Аргентиной. Польша встретится с Саудовской Аравией.