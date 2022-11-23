Родри рассказал, в чём похожи Хосеп Гвардиола и Луис Энрике

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал о сходстве испанских специалистов Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике.
«Гвардиола и Энрике имеют примерно одни и те же требования: у них похожий стиль игры с желанием владеть инициативой и высоко прессинговать. Есть небольшие детали, которые различаются, но в целом их сходство оказывает мне помощь в адаптации. Многое также зависит от футболистов, которые выступают в команде. Если у вас есть нападающий типажа Эрлинга Холанда, вы, возможно, будете стараться чаще доставлять мяч в штрафную», – цитирует Родри The Guardian.
Сборная Испании на ЧМ-2022 попала в группу C и встретится с Германией, Коста-Рикой и Японией. Стартовый матч немцы проведут с костариканцами сегодня, 23 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск.
7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:
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