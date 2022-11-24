Мигел Данни: верю, что сборная Португалии выиграет чемпионат мира в Катаре

Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что верит в победу сборной Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Конечно, я верю в то, что сборная Португалии выиграет чемпионат мира – 2022. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто — на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьётся успеха. Очень важно сегодня начать с победы над Ганой и в дальнейшем набирать очки в каждом матче», — приводит слова Данни «РБ Спорт».
Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире в Катаре уже сегодня, 24 ноября. Соперником португальцев станет национальная команда Ганы. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск. Также в группе H сыграют команды Уругвая и Южной Кореи.
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