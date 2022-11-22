Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира. В этом списке нет Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира, в числе которых нет его команды. Он считает, что Португалия всё же может удивить всех, как в 2016 году, когда команда стала чемпионом Европы.

«У сборной Португалии огромный потенциал, но мы должны думать о матче со сборной Ганы. Если мы будем лучшей командой, то дойдём до конца. Команда-чемпион будет лучшей командой на турнире. У нас есть молодые футболисты, есть хороший микс игроков.



Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых самые высокие шансы. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков. Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять и навязывать свою игру», — приводит слова Роналду Marca.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик: