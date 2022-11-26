L'Equipe: атмосфера в сборной Франции стала лучше после отъезда Бензема

Атмосфера в сборной Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре стала заметно лучше после отъезда из расположения команды нападающего Карима Бензема, сообщает L'Equipe.
Бензема выбыл из состава сборной Франции после травмы. По информации источника, в комнату форварда после получения им повреждения зашёл только нападающий Маркус Тюрам, с которым Бензема давно дружит.
L'Equipe также сообщает, что атмосфера в команде до момента, когда Бензема присоединился к сборам Франции перед чемпионатом мира, и после того, как он покинул расположение национальной команды, была гораздо лучше. Источники в команде называют первый день после отъезда Бензема «первым по-настоящему приятным вечером». В частности, молодые игроки стали чувствовать себя свободнее и комфортнее без Бензема.
Сборная Франции обыграла в первом матче на чемпионате мира в Катаре команду Австралии 4:1. Сегодня, 26 ноября, французы сыграют со сборной Дании. Начало встречи — в 19:00 мск.
Топ-футболисты, которые не сыграют на чемпионате мира
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