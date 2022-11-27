Созин: «Спартаку» и «Зениту» драться можно, а у фанатов — Fan ID?

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал драку в конце матча Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).



«По драке футболистов «Спартака» и «Зенита» есть важный вопрос. Если группа болельщиков на трибуне сегодня начнёт избивать друг друга руками и ногами, а потом к ним присоединятся их друзья – как отреагирует полиция? Уверен, это будет привод и запрет на посещение матчей. У нас же работает Fan ID, власти выступают за безопасность на стадионах и борьбу с хулиганами, правильно?



Если исходить из этого, то чем сегодняшняя драка футболистов с применением рук, ног и всех возможных неспортивных вещей отличается от гипотетической драки болельщиков? «Спартаку» и «Зениту» драться можно, а у фанатов – Fan ID? Расскажите, пожалуйста, где грань, которую можно пересекать игрокам, но нельзя фанатам? Безусловно, футбол – это эмоции. Но не путайте эмоции с массовой дракой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».