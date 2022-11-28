Нойер — о ничьей с Испанией: самое главное, что Германия всё ещё может попасть в плей-офф

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничейный результат с Испанией (1:1) в матче 2-го тура чемпионата мира.
«Это была тяжёлая игра. Мы сражались с Испанией и многого не позволяли. Большой комплимент нашей защите — нам было трудно забить.
Мы верили в себя даже после счёта 0:1. Самое главное, что мы всё ещё можем пройти в плей-офф», — приводит слова Нойера Get German Football News.
В Группе Е после двух туров на первом месте расположилась сборная Испании (четыре очка), которая в последнем туре сыграет с Японией (второе место, три очка). У Коста-Рики, которая станет последним соперником Германии на групповом этапе, также три очка. Сборная Германии набрала одно очко и для продолжения борьбы в турнире должна обязательно обыгрывать костариканцев.
Топ-7 вратарей на ЧМ-2022. Видеоролик:
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