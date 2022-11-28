Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна

Ханс-Дитер Флик ждал победы сборной Германии на старте ЧМ-2022 и называл матч с Испанией «досрочным финалом» после сенсационного поражения от Японии. Оба раза главный тренер немцев ошибся. После того как японцы проиграли Коста-Рике, у бундестим осталось право на осечку. Но, разумеется, Флик не хотел использовать это право и зависеть в последнем туре от результата игры конкурента. Во встрече с испанцами он посадил на скамейку Кая Хаверца и Нико Шлоттербека, решив, что с Леоном Горецкой и Тило Керером будет лучше.

Лучше действительно стало. Игра сборных Испании и Германии тянула если не на финал, то на хороший матч плей-офф. По интенсивности, исполнению, напряжению. Остроты недоставало, но тем сильнее встреча двух топ-команд напоминала противостояние, в котором на кон поставлено всё. Испанцы, как и с Коста-Рикой, значительно больше соперника владели мячом (67%), однако содержание у этого владения было совсем не таким, как в первой игре.

Немцы при обороне чередовали высокий прессинг со средним блоком, успешно перекрывая возможные направления атак испанцев. Терпели, держали структуру. Понимали, чем может обернуться любая ошибка. Тем более команда Луиса Энрике уже на седьмой минуте показала это, когда сборная Германии дала шустрым хавбекам «Красной фурии» поработать между линий. В том эпизоде после удара Дани Ольмо с линии штрафной бундестим от гола спас только суперсейв Мануэля Нойера, который исправлялся за ошибки с Японией.

Команда Флика, конечно, играла проще при владении. Но почти не уступила по ударам в первом тайме (3:4, а в створ – 1:1) и при этом забила. Антонио Рюдигер успешно сходил на стандарт. Точнее, он сам думал, что успешно, когда праздновал свой мяч головой, однако современная футбольная техника найдёт нарушение там, где пропустят судьи – у центрального защитника сборной Германии был офсайд. Центрфорвард немцев в этом матче Томас Мюллер реже всех встречался с мячом в составе обеих команд – 14 касаний до перерыва и семь потерь владения. Но разве скажешь, что универсал «Баварии» был бесполезен? Мюллер очень много и полезно работал без мяча, с него начиналась оборона немцев.

И всё-таки грустно, что две топ-сборные, побеждавшие на чемпионатах мира с такими супербомбардирами, как Давид Вилья и Мирослав Клозе, играют без настоящих центральных нападающих. Не лучшие это позиции для Мюллера и Марко Асенсио, хотя у тренеров, безусловно, есть своя, сильная логика при формировании состава. Но, наверное, когда Луис Энрике поменял на 54-й минуте Феррана Торреса на Альваро Морату, он признал, что идея работает не очень хорошо. И именно Мората забил на исходе часа игры! Керер не заблокировал передачу создавшего ширину слева Жорди Альбы, а Никлас Зюле проиграл эпизод классическому испанскому центрфорварду. Одно касание в штрафной – один гол.

До этого Испании повезло не пропустить после ошибки Уная Симона. Включение вратаря в розыгрыш под давлением соперника уровня Германии – игра с огнём. Голкипер «Красной фурии» дважды мог «привезти» гол, выкатывая мяч в собственной штрафной сопернику и подставляя партнёра «грязной» передачей. Разве была необходимость рисковать? Хорошо, что Симону хватило мастерства исправить свой ляп классным сейвом, но в плей-офф такой эпизод может оказаться решающим.

После гола у команды Луиса Энрике не получалось контролировать мяч и игру. Немцы простили испанцев после ошибок крайних защитников Альбы и Дани Карвахаля, но сразу после ухода с поля автора голевой передачи «Красная фурия» пропустила. У Германии тоже забил классический центрфорвард – свежий Никлас Фюллькруг! 29-летний дебютант сборной (это лишь третий матч представителя «Вердера» за национальную команду) не постеснялся забрать мяч у Джамала Мусиалы и одним ударом оправдал своё приглашение в бундестим. Итог – ничья 1:1. Вполне справедливая. Немцы перебили испанцев (11:7, в створ – 4:3), а теперь должны побеждать Коста-Рику и надеяться на то, что сенсации от Японии закончились.