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Мэр Парижа сравнил стоимость стадиона «ПСЖ» с переходом Паредеса из «Зенита»

Мэр Парижа сравнил стоимость стадиона «ПСЖ» с переходом Паредеса из «Зенита»
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Мэр Парижа Эммануэль Грегуар сравнил стоимость стадиона «Парк де Пренс» с трансфером полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ».

«Мы не категорически против продажи стадиона, но согласимся на неё только по адекватной цене. «ПСЖ» предлагает € 40 млн. Это дешевле, чем Паредес. Честно? Вы действительно считаете, что стадион может стоить меньше, чем Паредес, купленный за € 50 млн? Это несерьёзно», — приводит слова мэра Парижа Le Parisien.

Ранее президент «ПСЖ» Насер Аль‑Хелаифи заявил, что власти Парижа оказывают давление на клуб с целью прекращения аренды стадиона, на котором команда играет с 1974 года.

Напомним, Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» зимой 2019 года за € 40 млн. За парижский клуб аргентинец сыграл 117 матчей, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач.

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