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Анзор Кавазашвили: Щенсны помог сборной Польши выйти из группы — сыграл прекрасно!

Анзор Кавазашвили: Щенсны помог сборной Польши выйти из группы — сыграл прекрасно!
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Советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался об игре голкипера сборной Польши Войцеха Щенсны. В матче 3-го тура чемпионата мира с командой Аргентины (0:2) Щенсны отразил пенальти от нападающего Лионеля Месси.

«Поляки же вышли из группы, значит, вратарь сыграл прекрасно! Могу сказать, что польский вратарь помог сборной выйти из группы – это великолепно, молодец! Невзирая на то, что в политическом плане поляки с нами не в очень хороших отношениях. Я политику убираю, а сужу по-спортивному. Молодец вратарь!» – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная Польши вышла в 1/8 финала со второго места группы С. В первом матче плей-офф поляки встретятся с действующими чемпионами мира — французами.

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