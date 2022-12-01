С таким жребием сборной Польши ничего не светит. Кто с кем сыграет в 1/8 финала ЧМ

30 ноября состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира в Катаре. По их итогам сформировались ещё две пары первого раунда плей-офф.

Группа С

Перед заключительным туром в этой группе сложилась запутанная ситуация. Каждая из команд квартета сохраняла шансы на выход в плей-офф, но при этом любая — рисковала поехать домой. Сборная Аргентины решила поставленную задачу — обыграла поляков (2:0) и заняла первое место в группе. Это очень важно, поскольку южноамериканцы избежали встречи с французами в 1/8 финала.

А вот за вторую путёвку развернулась ожесточённая борьба. Перед заключительным туром поляки опережали мексиканцев на три очка, при этом у европейцев было преимущество с точки зрения разности мячей («+2» против «-2»). К середине второго тайма Польша пропустила два мяча, а мексиканцы дважды огорчили саудовцев. В итоге у команд были равные показатели по очкам (4), разности мячей (0), забитым мячам (2). Более того, личная встреча завершилась вничью — 0:0. При таком раскладе нужно считать так называемый рейтинг фэйр-плей — проще говоря, количество жёлтых и красных карточек.

Четыре года назад именно этот критерий отправил в плей-офф сборную Японии. Азиатская команда набрала по четыре очка с Сенегалом, но прошла в 1/8 финала благодаря более корректной игре в матчах группового этапа. В Катаре же дальше прошли бы поляки, поскольку они заработали пять жёлтых, а мексиканцы — семь. Если бы количество предупреждений было одинаковым, то пришлось бы бросать жребий. Но полякам помогла сборная Саудовской Аравии, забившая гол в добавленное время. Благодаря этому команда Чеслава Михневича опередила североамериканцев по разности мячей.

Группа D

По итогам прошлого тура стало известно, что сборная Франции досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала. В итоге действующие чемпионы мира проиграли Тунису (0:1), хотя забили мяч в концовке встречи. Однако судейская бригада отменила гол после просмотра повтора. Африканцы совершили своеобразный подвиг, но остались без плей-офф чемпионата мира.

Дело в том, что в параллельном матче австралийцы справились с датчанами, организовав стремительную атаку во втором тайме. Команда Грэма Арнольда обыграла соперника со счётом 1:0 и заняла второе место в группе. Таким образом, австралийцы впервые с 2006 года сыграют в 1/8 финала. Кстати, тогда с командой работал хорошо нам знакомый Гус Хиддинк.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

3 декабря

18:00. Нидерланды — США

22:00. Аргентина — Австралия.

4 декабря