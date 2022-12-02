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Евгений Калешин: по игре в плей-офф должны были выходить мексиканцы, а не поляки

Евгений Калешин: по игре в плей-офф должны были выходить мексиканцы, а не поляки
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о развязке турнирной борьбы на чемпионате мира в группе С, откуда в плей-офф вышли Аргентина и Польша. Поляки проиграли в последнем туре, но оказались выше мексиканцев благодаря разнице мячей.

«Считаю, что поляки провели слабый матч с Аргентиной. Понятно, что их устраивало минимальное поражение, и они добились итоговой цели. Но качество их игры было слабым. Аргентина выглядела на голову сильнее и заслуженно их переиграла. Думаю, что мексиканцы должны были выходить в плей-офф.

Они мне очень понравились: совсем молодой коллектив, много талантливых игроков, отличный тренер. Я не ожидал, что они не выйдут из группы, но чемпионат мира преподносит сюрпризы. Дальше у поляков сложный соперник – сборная Франции. Мне кажется, фаворит в этом противостоянии очевиден», – приводит слова Калешина Metaratings.

Матч Польши с Францией, которая заняла первое место в группе D и является действующим чемпионом мира, состоится 4 декабря в 18:00 мск.

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