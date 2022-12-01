Теперь Аргентина вытащила Месси! А сборной Польши повезло так, как никому на этом ЧМ

Матч Аргентины с Польшей воспринимался прежде всего как дуэль Лионеля Месси и Роберта Левандовского. Хотя главный тренер поляков Чеслав Михневич рассуждал по-своему:

«Это не теннис. Они играют не один на один, они не выполняют подачу. Роберту, как и Лео, нужны партнёры по команде. На таких великих нападающих можно полагаться, но они не смогут победить в одиночку».

Получилась же дуэль Месси с голкипером Войцехом Щенсным.

Сборной Польши нужна была ничья. Аргентинцы тоже могли держать в голове этот результат. Но чтобы не зависеть от исхода матча Мексики с Саудовской Аравией, требовалось побеждать. Турнирные расклады повлияли на сценарий игры. В первом тайме «альбиселесте» владела мячом 66% времени, причём в основном на половине поля соперника в позиционном наступлении. Поляки, защищаясь глубоко по схеме 4-4-1-1, надеялись, что Левандовски зацепится за мяч впереди и что-то придумает. Вот только Роберту без поддержки партнёров было тяжело.

Поскольку поляки располагались очень плотно и по высоте, и по ширине, перекрывая центр и полуфланги, аргентинцы искали пространство на флангах. Главным оружием стали забросы от Месси на левого защитника Маркоса Акунью, который замучил правого защитника соперника Мэтти Кэша рывками. Это напоминало связку Месси и Жорди Альбы времён «Барселоны». Позже налево стал смещаться также Анхель Ди Мария.

До перерыва аргентинцы нанесли 12 ударов, в створ – семь (против двух неточных ударов у поляков). Но Щенсны тащил всё. Даже когда Месси бил по воротам, мяч прилетал именно туда, где стоял голкипер. Пиком их противостояния стал пенальти, назначенный за фол Войцеха на Лео. Сложный для судьи эпизод: какое решение ни прими, любая сторона будет недовольна. Так или иначе Щенсны попал рукой по лицу форварда. Однако и сам же отразил удар Месси с «точки», совершив изумительный сейв. Кстати, поляк отбил уже второй пенальти на ЧМ-2022. Ещё один красивый эпизод этих 45 минут – удар Ди Марии прямо с углового. Если бы Щенсны не дотянулся кое-как до мяча, был бы лучший гол чемпионата мира.

Но как же начался второй тайм! Сборная Аргентины давила на правый фланг обороны поляков и искала Месси, а оказалось, что нужно сыграть по-другому, чтобы забить. В дебюте второго тайма Ди Мария с Науэлем Молиной разорвали левый край защиты соперника, и игрок «Атлетико» вырезал диагональную передачу не на главную звезду «альбиселесте» – а на Алексиса Мак Аллистера. Полузащитник «Брайтона» пробил удачнее, чем это делал Лео. Тут и Щенсны оказался бессилен. К слову, многих наверняка удивило решение тренера аргентинцев Лионеля Скалони поменять в защите после сухой игры с Мексикой Лисандро Мартинеса и Гонсало Монтьеля на Кристиана Ромеро и Молину. Возможно, в случае с центрбеком это связано с ходом конкретно под Левандовского, ведь Ромеро выше ростом.

При счёте 1:0 игра не могла не поменяться. Аргентинцы получили чуть больше свободы, но и поляки, заглядывая на чужую половину поля, не теряли головы. Видимо, получали информацию о том, что происходит в параллельном матче. Тем не менее в середине второго тайма Щенсны пропустил второй мяч. И вновь «альбиселесте» справилась без Месси. Команда Скалони развернула атаку справа налево, после чего новый аргентинский бриллиант Энцо Фернандес добавил к голу, забитому тур назад мексиканцам, голевую передачу на Хулиана Альвареса. Забавно, что в этот момент возникла ситуация, при которой для определения второй команды группы пришлось считать карточки – Польша опережала Мексику благодаря показателю фэйр-плей!

На последних минутах ни аргентинцы, ни поляки не хотели играть. Удивительно, что в этом матче не получилось борьбы. Преимущество южноамериканской команды над европейской оказалось просто гигантским (удары – 23:4, в створ – 12:0). Команда Михневича ещё легко отделалась. Месси же после перерыва превратился из нападающего в плеймейкера. Итоговая статистика Лео: 98 касаний мяча, семь ударов и пять передач под удар. Шикарные цифры, если забыть об отсутствии результативных действий. Левандовски завершил игру с 36 касаниями, 0 ударов и одним пасом под удар. Новая звезда «Барсы» померкла на фоне старой. Впрочем, Роберт сегодня также может чувствовать себя победителем, ведь Польша обошла Мексику по разнице мячей и сыграет в плей-офф.