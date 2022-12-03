Роналду – первый игрок, который нанёс 100 ударов на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком, которому удалось добиться отметки в 100 ударов на чемпионатах мира.
Также португалец стал первым футболистом в истории, сыгравшим более 20 матчей и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. В европейском турнире он принял участие в 25 встречах, в матчах мирового первенства он выходил на поле 20 раз. Юбилейным, 20-м, для него стало противостояние со сборной Южной Кореи.
Напомним, 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с ним. В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G. В группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии.
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