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Все участники плей-офф чемпионата мира по футболу, прогноз – кто фаворит, кто выиграет ЧМ: Аргентина, Франция, Бразилия

Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов
Вячеслав Опахин
ЧМ-2022 / World Cup Qatar 2022
Комментарии
Кубок мира открывает стадию плей-офф! И вместе с вами мы разбираемся, какие из 16 оставшихся команд лучшие.

Во время группового этапа мы вели список фаворитов из всех сборных. Интересно, что читатели практически не ошиблись с первой десяткой: восемь фаворитов, от Бразилии до Хорватии, вышли в плей-офф. Команда, в которую мало кто верил – Австралия, в Рейтинге фаворитов была на 29-м месте.

Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг

И вот – перезапуск! Сборные, у которых больше нет права на ошибку. Как вы расставите фаворитов чемпионата мира теперь?

Как работает функционал: рейтинг формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: фаворит плей-офф чемпионата мира – 2022
Сборная Бразилии
Фото: Catherine Ivill Getty Images
1 место
Сборная Бразилии

Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе G. 3 забитых и 1 пропущенный гол.

1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея

Группа G
Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0.
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.

Второй матч: Бразилия – Швейцария – 1:0.
Гол: Каземиро, 83 – 1:0.

Третий матч: Камерун — Бразилия – 1:0.
Гол: Абубакар, 90+2 – 1:0.
2 место
Сборная Аргентины

Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе C. 5 забитых и 2 пропущенных гола.

1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина – Австралия

Группа С
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.

Второй матч: Аргентина – Мексика – 2:0.
Голы: Месси, 64 – 1:0, Фернандес, 87 – 2:0.

Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Голы: Мак Аллистер, 46 – 0:1, Альварес, 67 – 0:2.
Сборная Франции
Фото: Getty Images
3 место
Сборная Франции

Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе D. 6 забитых и 3 пропущенных голов.

1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша

Группа D
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.

Второй матч: Франция – Дания – 2:1.
Голы: Мбаппе, 61 – 1:0, Кристенсен, 68 – 1:1, Мбаппе, 86 – 2:1.

Третий матч: Тунис – Франция – 1:0.
Гол: Хазри, 58 – 1:0.
Сборная Испании
Фото: Getty Images
4 место
Сборная Испании

Победа, ничья и поражение в трёх матчах. Второе место в группе E. 9 забитых и 3 пропущенных гола.

1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко – Испания

Группа E
Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0.
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.

Второй матч: Испания – Германия – 1:1.
Голы: Мората, 62 – 1:0, Фюллькруг, 83 – 1:1.

Третий матч: Япония – Испания – 2:1.
Голы: Мората, 11 – 0:1, Доан, 48 – 1:1, Танака, 51 – 2:1.
5 место
Сборная Англии

Две победы и одна ничья в трёх матчах. Первое место в группе B. 9 забитых и 2 пропущенных гола.

1/8 финала, 4 декабря, 22:00: Англия – Сенегал

Группа B
Первый матч: Англия — Иран — 6:2.
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.

Второй матч: Англия – США – 0:0.

Третий матч: Уэльс — Англия – 0:3.
Голы: Рашфорд, 50 – 0:1, Фоден, 52 – 0:2, Рашфорд, 68 – 0:3.
Роналду, Португалия
Фото: Getty Images
6 место
Сборная Португалии

Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе H. 6 забитых и 4 пропущенных гола.

1/8 финала, 6 декабря, 22:00: Португалия – Швейцария

Группа H
Первый матч: Португалия — Гана — 3:2.
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.

Второй матч: Португалия — Уругвай — 2:0.
Голы: Фернандеш, 54 – 1:0, Фернандеш, 90+3 (пен.) – 2:0.

Третий матч: Южная Корея – Португалия – 2:1.
Голы: Орта, 5 – 0:1, Ким Юнь Квон, 27 – 1:1, Хван Хи Чан, 90+1 – 2:1.
7 место
Сборная Нидерландов

Две победы и ничья в трёх матчах. Первое место в группе А. 5 забитых и 1 пропущенный гол.

1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды – США.

Группа А
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.

Второй матч: Нидерланды — Эквадор – 1:1.
Голы: Гакпо, 6 – 1:0, Валенсия, 49 – 1:1.

Третий матч: Нидерланды – Катар – 2:0.
Голы: Гакпо, 26 – 1:0, де Йонг, 49 – 2:0.
8 место
Сборная Японии

Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе E. 4 забитых и 3 пропущенных гола.

1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия

Группа Е
Первый матч: Германия — Япония — 1:2.
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.

Второй матч: Япония — Коста-Рика — 0:1.
Голы: Фуллер, 81 – 0:1.

Третий матч: Япония – Испания – 2:1
Голы: Мората, 11 – 0:1, Доан, 48 – 1:1, Танака, 51 – 2:1.
9 место
Сборная Хорватии

Две ничьих и победа в трёх матчах. Второе место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.

1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия

Группа F
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.

Второй матч: Хорватия – Канада – 4:1.
Голы: Дэвис, 2 – 0:1, Крамарич, 36 – 1:1, Ливайя, 44 – 2:1, Крамарич, 70 – 3:1, Майер, 90+4 – 4:1.

Третий матч: Хорватия — Бельгия – 0:0.
10 место
Сборная Сенегала

Одно поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе А. 5 забитых и 4 пропущенных гола.

1/8 финала, 4 декабря, 22:00: Англия – Сенегал

Группа А
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.

Второй матч: Катар – Сенегал – 1:3.
Голы: Диа, 41 – 0:1, Дьедиу, 48 – 0:2, Мунтари, 78 – 1:2, Дьенг, 84 – 1:3.

Третий матч: Эквадор – Сенегал – 1:2.
Голы: Сарр, 44 (пен.) – 0:1, Кайседо, 67 – 1:1, Кулибали, 70 – 1:2.
11 место
Сборная Марокко

Ничья и две победы в трёх матчах. Первое место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.

1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко – Испания

Группа F
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.

Второй матч: Бельгия — Марокко — 0:2.
Голы: Сес, 73 — 0:1, Абухляль, 90+2 – 0:2.

Третий матч: Канада – Марокко – 1:2.
Голы: Зиеш, 4 – 0:1, Эн-Несири, 23 – 0:2, Агер, 40 (авт.) – 1:2.
Сборная Швейцарии
Фото: Getty Images
12 место
Сборная Швейцарии

Поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе G. 4 забитых и 3 пропущенных гола.

1/8 финала, 6 декабря, 22:00: Португалия – Швейцария

Группа G
Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0.
Гол: Эмболо, 48 — 1:0.

Второй матч: Бразилия – Швейцария – 1:0.
Гол: Каземиро, 83 – 1:0.

Третий матч: Сербия – Швейцария – 2:3.
Голы: Шакири, 20 – 0:1, Митрович, 26 – 1:1, Влахович, 35 – 2:1, Эмболо, 44 – 2:2, Фройлер, 48 – 2:3.
Сон Хын Мин, Корея
Фото: Getty Images
13 место
Сборная Южной Кореи

Ничья, поражение и победа в трёх матчах. Второе место в группе H. 4 забитых и 4 пропущенных гола.

1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея

Группа H
Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0.

Второй матч: Южная Корея — Гана — 2:3.
Голы: Салису, 24 – 0:1, Кудус, 34 – 0:2, Чхо Кю Сун, 58 – 1:2, Чхо Кю Сун – 2:2, Кудус, 68 – 2:3.

Третий матч: Южная Корея – Португалия – 2:1.
Голы: Орта, 5 – 0:1, Ким Юнь Квон, 27 – 1:1, Хван Хи Чан, 90+1 – 2:1.
14 место
Сборная США

Две ничьи и победа в трёх матчах. 2-е место в группе B. 2 забитых и 1 пропущенный гол.

1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды – США

Группа B
Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.

Второй матч: Англия – США – 0:0

Третий матч: Иран – США – 0:1
Гол: Пулишич, 38 – 0:1.
15 место
Сборная Польши

Ничья, победа и поражение в трёх матчах. Второе место в группе C. 2 забитых и 2 пропущенных гола.

1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша

Группа C
Первый матч: Мексика — Польша — 0:0.

Второй матч: Польша — Саудовская Аравия — 2:0.
Голы: Зелиньски, 39 – 1:0, Левандовски, 82 – 2:0.

Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Голы: Мак Аллистер, 46 – 0:1, Альварес, 67 – 0:2.
16 место
Сборная Австралии

Поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе D. 3 забитых и 4 пропущенных гола.

1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина – Австралия

Группа D
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.

Второй матч: Тунис – Австралия – 0:1.
Гол: Дюк, 23 – 0:1.

Третий матч: Австралия – Дания – 1:0.
Гол: Леки, 60 – 1:0.
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