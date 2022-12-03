Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов

Во время группового этапа мы вели список фаворитов из всех сборных. Интересно, что читатели практически не ошиблись с первой десяткой: восемь фаворитов, от Бразилии до Хорватии, вышли в плей-офф. Команда, в которую мало кто верил – Австралия, в Рейтинге фаворитов была на 29-м месте.
И вот – перезапуск! Сборные, у которых больше нет права на ошибку. Как вы расставите фаворитов чемпионата мира теперь?
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Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе G. 3 забитых и 1 пропущенный гол.
1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея
Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0.
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.
Второй матч: Бразилия – Швейцария – 1:0.
Гол: Каземиро, 83 – 1:0.
Третий матч: Камерун — Бразилия – 1:0.
Гол: Абубакар, 90+2 – 1:0.
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе C. 5 забитых и 2 пропущенных гола.
1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина – Австралия
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.
Второй матч: Аргентина – Мексика – 2:0.
Голы: Месси, 64 – 1:0, Фернандес, 87 – 2:0.
Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Голы: Мак Аллистер, 46 – 0:1, Альварес, 67 – 0:2.
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе D. 6 забитых и 3 пропущенных голов.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.
Второй матч: Франция – Дания – 2:1.
Голы: Мбаппе, 61 – 1:0, Кристенсен, 68 – 1:1, Мбаппе, 86 – 2:1.
Третий матч: Тунис – Франция – 1:0.
Гол: Хазри, 58 – 1:0.
Победа, ничья и поражение в трёх матчах. Второе место в группе E. 9 забитых и 3 пропущенных гола.
1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко – Испания
Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0.
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.
Второй матч: Испания – Германия – 1:1.
Голы: Мората, 62 – 1:0, Фюллькруг, 83 – 1:1.
Третий матч: Япония – Испания – 2:1.
Голы: Мората, 11 – 0:1, Доан, 48 – 1:1, Танака, 51 – 2:1.
Две победы и одна ничья в трёх матчах. Первое место в группе B. 9 забитых и 2 пропущенных гола.
1/8 финала, 4 декабря, 22:00: Англия – Сенегал
Первый матч: Англия — Иран — 6:2.
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.
Второй матч: Англия – США – 0:0.
Третий матч: Уэльс — Англия – 0:3.
Голы: Рашфорд, 50 – 0:1, Фоден, 52 – 0:2, Рашфорд, 68 – 0:3.
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе H. 6 забитых и 4 пропущенных гола.
1/8 финала, 6 декабря, 22:00: Португалия – Швейцария
Первый матч: Португалия — Гана — 3:2.
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.
Второй матч: Португалия — Уругвай — 2:0.
Голы: Фернандеш, 54 – 1:0, Фернандеш, 90+3 (пен.) – 2:0.
Третий матч: Южная Корея – Португалия – 2:1.
Голы: Орта, 5 – 0:1, Ким Юнь Квон, 27 – 1:1, Хван Хи Чан, 90+1 – 2:1.
Две победы и ничья в трёх матчах. Первое место в группе А. 5 забитых и 1 пропущенный гол.
1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды – США.
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.
Второй матч: Нидерланды — Эквадор – 1:1.
Голы: Гакпо, 6 – 1:0, Валенсия, 49 – 1:1.
Третий матч: Нидерланды – Катар – 2:0.
Голы: Гакпо, 26 – 1:0, де Йонг, 49 – 2:0.
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе E. 4 забитых и 3 пропущенных гола.
1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия
Первый матч: Германия — Япония — 1:2.
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.
Второй матч: Япония — Коста-Рика — 0:1.
Голы: Фуллер, 81 – 0:1.
Третий матч: Япония – Испания – 2:1
Голы: Мората, 11 – 0:1, Доан, 48 – 1:1, Танака, 51 – 2:1.
Две ничьих и победа в трёх матчах. Второе место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.
1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Хорватия – Канада – 4:1.
Голы: Дэвис, 2 – 0:1, Крамарич, 36 – 1:1, Ливайя, 44 – 2:1, Крамарич, 70 – 3:1, Майер, 90+4 – 4:1.
Третий матч: Хорватия — Бельгия – 0:0.
Одно поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе А. 5 забитых и 4 пропущенных гола.
1/8 финала, 4 декабря, 22:00: Англия – Сенегал
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.
Второй матч: Катар – Сенегал – 1:3.
Голы: Диа, 41 – 0:1, Дьедиу, 48 – 0:2, Мунтари, 78 – 1:2, Дьенг, 84 – 1:3.
Третий матч: Эквадор – Сенегал – 1:2.
Голы: Сарр, 44 (пен.) – 0:1, Кайседо, 67 – 1:1, Кулибали, 70 – 1:2.
Ничья и две победы в трёх матчах. Первое место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.
1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко – Испания
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Бельгия — Марокко — 0:2.
Голы: Сес, 73 — 0:1, Абухляль, 90+2 – 0:2.
Третий матч: Канада – Марокко – 1:2.
Голы: Зиеш, 4 – 0:1, Эн-Несири, 23 – 0:2, Агер, 40 (авт.) – 1:2.
Поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе G. 4 забитых и 3 пропущенных гола.
1/8 финала, 6 декабря, 22:00: Португалия – Швейцария
Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0.
Гол: Эмболо, 48 — 1:0.
Второй матч: Бразилия – Швейцария – 1:0.
Гол: Каземиро, 83 – 1:0.
Третий матч: Сербия – Швейцария – 2:3.
Голы: Шакири, 20 – 0:1, Митрович, 26 – 1:1, Влахович, 35 – 2:1, Эмболо, 44 – 2:2, Фройлер, 48 – 2:3.
Ничья, поражение и победа в трёх матчах. Второе место в группе H. 4 забитых и 4 пропущенных гола.
1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея
Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0.
Второй матч: Южная Корея — Гана — 2:3.
Голы: Салису, 24 – 0:1, Кудус, 34 – 0:2, Чхо Кю Сун, 58 – 1:2, Чхо Кю Сун – 2:2, Кудус, 68 – 2:3.
Третий матч: Южная Корея – Португалия – 2:1.
Голы: Орта, 5 – 0:1, Ким Юнь Квон, 27 – 1:1, Хван Хи Чан, 90+1 – 2:1.
Две ничьи и победа в трёх матчах. 2-е место в группе B. 2 забитых и 1 пропущенный гол.
1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды – США
Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.
Второй матч: Англия – США – 0:0
Третий матч: Иран – США – 0:1
Гол: Пулишич, 38 – 0:1.
Ничья, победа и поражение в трёх матчах. Второе место в группе C. 2 забитых и 2 пропущенных гола.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша
Первый матч: Мексика — Польша — 0:0.
Второй матч: Польша — Саудовская Аравия — 2:0.
Голы: Зелиньски, 39 – 1:0, Левандовски, 82 – 2:0.
Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Голы: Мак Аллистер, 46 – 0:1, Альварес, 67 – 0:2.
Поражение и две победы в трёх матчах. Второе место в группе D. 3 забитых и 4 пропущенных гола.
1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина – Австралия
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.
Второй матч: Тунис – Австралия – 0:1.
Гол: Дюк, 23 – 0:1.
Третий матч: Австралия – Дания – 1:0.
Гол: Леки, 60 – 1:0.
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