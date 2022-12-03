Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов

Кубок мира открывает стадию плей-офф! И вместе с вами мы разбираемся, какие из 16 оставшихся команд лучшие.

Во время группового этапа мы вели список фаворитов из всех сборных. Интересно, что читатели практически не ошиблись с первой десяткой: восемь фаворитов, от Бразилии до Хорватии, вышли в плей-офф. Команда, в которую мало кто верил – Австралия, в Рейтинге фаворитов была на 29-м месте.

И вот – перезапуск! Сборные, у которых больше нет права на ошибку. Как вы расставите фаворитов чемпионата мира теперь?

Как работает функционал: рейтинг формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».



Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.