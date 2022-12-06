Алисон — о сборной Бразилии: у нас много гениев как в основе, так и среди запасных
Поделиться
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал результат матча с национальной командой Южной Кореи.
«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходит на замену, тоже делают разницу.
Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?» — приводит слова голкипера официальный сайт ФИФА.
Напомним, сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Сборная Бразилии одержала крупную победу со счётом 4:1.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе
Новость по темеАлисон: мы вместе с Пеле, он не один. You’ll never walk alone
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:21
-
08:20
-
07:40
-
07:25
-
07:00
-
06:46
-
06:35
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
05:33
-
05:23
-
04:58
-
04:48
-
04:45
-
04:32
-
04:22
-
04:12
-
03:48
-
03:40
-
03:38
-
03:24
-
03:04
-
02:46
-
02:44
-
02:44
-
02:41
-
02:35
-
02:24
-
02:06
-
01:57
Партнерский контент