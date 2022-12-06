Алисон — о сборной Бразилии: у нас много гениев как в основе, так и среди запасных

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал результат матча с национальной командой Южной Кореи.

«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходит на замену, тоже делают разницу.



Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?» — приводит слова голкипера официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Сборная Бразилии одержала крупную победу со счётом 4:1.

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