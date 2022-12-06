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«Арсенал» может включить Томиясу в сделку по трансферу Думфриса из «Интера»

«Арсенал» может включить Томиясу в сделку по трансферу Думфриса из «Интера»
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«Арсенал» может стать лидером в борьбе за защитника «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает возможность включения в сделку по трансферу нидерландского футболиста защитника Такэхиро Томиясу. Если это произойдёт, «Интер» с большой долей вероятности даст согласие на трансфер. В услугах Думфриса также заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».

Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала чемпионата мира. На этой стадии команда Луи ван Гала встретится с Аргентиной.

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