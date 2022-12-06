Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Думфриса: надеюсь, его стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать

Агент Думфриса: надеюсь, его стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать
Комментарии

Рафаэла Пимента, агент защитника сборной Нидерландов и «Интера» Дензела Думфриса, ответила на вопрос о возможном переходе своего клиента в английскую Премьер-лигу.

«Надеюсь, его трансферная стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать», — сказала Пимента Sky Sports.

Футболист забил гол и отдал две результативные передачи в матче 1/8 финала чемпионата мира с США и помог своей сборной победить со счётом 3:1. В четвертьфинале турнира оранжевые сыграют с командой Аргентины.

Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из голландского ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
«Интер» установил цену за нидерландца Думфриса, которым интересуются «МЮ» и «Челси»

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022