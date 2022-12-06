Агент Думфриса: надеюсь, его стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать

Рафаэла Пимента, агент защитника сборной Нидерландов и «Интера» Дензела Думфриса, ответила на вопрос о возможном переходе своего клиента в английскую Премьер-лигу.
«Надеюсь, его трансферная стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать», — сказала Пимента Sky Sports.
Футболист забил гол и отдал две результативные передачи в матче 1/8 финала чемпионата мира с США и помог своей сборной победить со счётом 3:1. В четвертьфинале турнира оранжевые сыграют с командой Аргентины.
Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перешёл из голландского ПСВ. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
- 6 декабря 2022
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