Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира — 2022
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Сегодня, 6 декабря, завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. В них разыгрывались последние путёвки в следующую стадию.
Так, сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании, при этом африканцы не пропустили ни одного гола в послематчевой серии. В четвертьфинале мундиаля встретятся следующие пары: Аргентина — Нидерланды, Бразилия — Хорватия, Англия — Франция, Марокко — Португалия.
Ранее национальная команда Бразилии разгромила Южную Корею, Хорватия обыграла Японию, Англия оказалась сильнее Сенегала, Франция одержала победу над Польшей, Аргентина выиграла у Австралии, а Нидерланды расправились с США.
7 фаворитов чемпионата мира в Катаре
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