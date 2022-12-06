Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира — 2022

Сегодня, 6 декабря, завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. В них разыгрывались последние путёвки в следующую стадию.

Так, сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании, при этом африканцы не пропустили ни одного гола в послематчевой серии. В четвертьфинале мундиаля встретятся следующие пары: Аргентина — Нидерланды, Бразилия — Хорватия, Англия — Франция, Марокко — Португалия.

Ранее национальная команда Бразилии разгромила Южную Корею, Хорватия обыграла Японию, Англия оказалась сильнее Сенегала, Франция одержала победу над Польшей, Аргентина выиграла у Австралии, а Нидерланды расправились с США.

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