Роналду доигрался до скамейки! Тренер Португалии выбрал юнца, который сразу забил!

Криштиану Роналду остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией. Вместо него с первых минут главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выпустил самого молодого форварда своей команды – 21-летнего Гонсалу Рамуша. И он уже забил швейцарцам на 17-й минуте матча! Рассказываем, кому посчастливилось сыграть на позиции легенды португальского футбола в важнейшем матче.

Рамуш почти не играл за сборную Португалии

Гонсалу Рамуш – нападающий «Бенфики». Португалец пришёл в академию «Бенфики» в 11 лет и с лета 2020 года играет за основную команду. Рамуш провёл 80 матчей за клуб, а в сезоне-2022/2023 сделал большой шаг вперёд – отметился 14 голами и шестью результативными передачами в 21 игре во всех турнирах. Такой быстрый прогресс не остался без внимания, и в сентябре 2022 года главный тренер Португалии Фернанду Сантуш пригласил молодого форварда в сборную.

17 ноября Гонсалу Рамуш дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Саудовской Аравией (4:0). Португалец появился на поле на 67-й минуте и в оставшееся время забил гол и сделал ассист. На чемпионате мира в Катаре 21-летнему нападающему почти не давали шанса себя проявить – в играх с Ганой и Уругваем он получил две и восемь минут соответственно, а во встрече с Южной Кореей остался в запасе. Теперь у Гонсалу есть отличная возможность выиграть конкуренцию у Криштиану Роналду и завоевать место в старте до конца турнира.

Гонсалу Рамуш Фото: Octavio Passos/Getty Images

В 2019 году талантливым футболистом «Бенфики» интересовалась «Бавария», но подписать не смогла (или немцы в итоге передумали). В том году Гонсалу Рамуш выиграл «Золотую бутсу» чемпионата Европы до 19 лет, став лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами. В сентябре, по информации The Sun, к игроку проявлял интерес «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хотел видеть португальца в своей команде. Сумма сделки оценивалась в € 28,5 млн, а также была информация о сумме выкупа – € 114 млн. Возможно, успешная игра Рамуша на чемпионате мира позволит ему уже зимой перейти в топ-клуб. Пришло его время доказывать!