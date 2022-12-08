Алдонин: ЦСКА сможет бороться с «Зенитом» за титул, если купит качественных инсайдов

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейцы могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ, если сделают качественные приобретения в зимнее трансферное окно.
«Мовсесьян сказал, что ЦСКА хочет усилиться в зимнее трансферное окно атакующими инсайдами? Главное — вопрос качества этих футболистов. Абы кем усиливаться нет смысла. Конечно, если игроки в перспективе и сейчас по мастерству выделяются из общей массы и усилят команду, то их нужно покупать. Потому что атакующие инсайды в нападении одни из самых системообразующих футболистов. Да, если армейцы купят игроков на эти позиции, то это пойдёт на пользу клубу. В команде появится конкуренция, Карраскаль и Медина не будут думать, что они незаменимы, для них это будет отличным подспорьем. Вообще, Хесуса и Хорхе нужно немного взбодрить, а то вторую часть осеннего отрезка РПЛ они провели не очень выразительно, ниже своих возможностей.
Согласен, с тем, что если ЦСКА зимой купит атакующих инсайдов, то сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Почему бы и нет? Повторюсь, главное, чтобы это были качественные игроки с опытом в больших турнирах, а не просто молодые и перспективные футболисты. А так в целом у ЦСКА командная игра не плохая, не хватает просто реализации», — приводит слова Алдонина Metaratings.
ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 после 17 сыгранных туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
Хесус Медина забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах сезона, Хорхе Карраскаль отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей в 18 играх.
- 8 декабря 2022
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