Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы Бразилии фото Вагнера с собакой

ЦСКА отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы Бразилии фото Вагнера с собакой
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на поступок представителя сборной Бразилии по футболу на конференции на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты.

«Не все бразильцы не любят животных», — отмечается в сообщении, к которому прикреплена фотография экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава с собакой.

Отметим, что из футболистов сборной Бразилии на пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток — в 18:00 московскому времени. В других парах 1/4 финала сыграют: Нидерланды — Аргентина, Англия — Франция и Марокко — Португалия.

Новость по теме
Сотрудник пресс-службы сборной Бразилии выбросил кошку с предматчевой конференции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022