ЦСКА отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы Бразилии фото Вагнера с собакой
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Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на поступок представителя сборной Бразилии по футболу на конференции на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты.
«Не все бразильцы не любят животных», — отмечается в сообщении, к которому прикреплена фотография экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава с собакой.
Отметим, что из футболистов сборной Бразилии на пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток — в 18:00 московскому времени. В других парах 1/4 финала сыграют: Нидерланды — Аргентина, Англия — Франция и Марокко — Португалия.
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