ЦСКА отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы Бразилии фото Вагнера с собакой

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на поступок представителя сборной Бразилии по футболу на конференции на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты.



«Не все бразильцы не любят животных», — отмечается в сообщении, к которому прикреплена фотография экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава с собакой.

Отметим, что из футболистов сборной Бразилии на пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.



Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток — в 18:00 московскому времени. В других парах 1/4 финала сыграют: Нидерланды — Аргентина, Англия — Франция и Марокко — Португалия.