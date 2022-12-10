Вратарь сборной Аргентины Мартинес: это ради 45 миллионов человек

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу в матче 1/4 финала со сборной Нидерландов.



«Первое, что приходит на ум, — эмоции. Это ради 45 миллионов человек. Возможность подарить такую радость – это сейчас самое приятное. Мы в полуфинале, потому что у нас есть страсть, есть сердце. Мы воодушевлены, как и наши болельщики», — приводит слова Мартинеса пресс-служба сборной Аргентины.



Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. Месси отметился в основное время матча голом, забитым с пенальти.



В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.