«Месси что, святой?» Почему футболисты Аргентины и Нидерландов начали драку на ЧМ

Сборные Аргентины и Нидерландов устроили массовую драку в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Под конец основного времени матча при счёте 2:1 в пользу южноамериканцев они вспыхнули и несколько раз жёстко вступили в отбор. После нескольких подкатов и свистка арбитра кто-то из аргентинцев засадил мячом по скамейке запасных соперника. Дальше – мини-копия стычки «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, но всё-таки не столь ожесточённая.

Своим мнением об эпизоде поделился арбитр Игорь Федотов. Он считает, что судья ещё пожалел участников конфликта.

– Не надо показывать жёлтую карточку на Месси и взрывать обстановку. Игрок Аргентины ударил мячом в скамейку Нидерландов, это минимум жёлтая. А дальше понеслось: он ещё мало жёлтых показал. Чемпионат экспериментов. Месси что, святой? Арбитру пихают игроки Нидерландов, а он глотает. Судьи сами создают такие ситуации, – отметил Федотов.

Драка в матче Нидерланды – Аргентина Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Арбитр встречи Антонио Матеу Лаос по итогам потасовки показал жёлтые Паредесу, ван Дейку, Месси и Бергëйсу.