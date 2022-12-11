Гари Невилл: судья матча Англия – Франция – настоящий кошмар

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о поражении национальной сборной в матче с командой Франции в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Мы играли не хуже Франции, а после перерыва и вовсе превосходили соперника. Наши ребята отлично действовали во втором тайме. Думаю, шансы в таком матче были 50 на 50. Судья — настоящий кошмар. Не говорю, что мы проиграли из-за арбитра, а то люди назовут это отговоркой. Просто это очень плохой судья», – приводит слова Невилла Sky Sports.



Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».